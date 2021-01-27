Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Sony Xperia Pro: представлено дорожезний смартфон для операторів

  • 25
Sony Xperia Pro коштує 2499 доларів - фото 1
Sony Xperia Pro коштує 2499 доларів

Sony оновила серію фірмових смартфонів моделлю під назвою Xperia Pro, яка позиціонується як "помічник відеооператора". Крім продуктивного заліза та дисплея з високою роздільною здатністю, гаджет оснастили низкою спеціальних функцій для роботи у тандемі з професійними камерами.

Ключовою відмінністю смартфона від споживчих моделей став роз'єм micro-HDMI на нижній грані корпусу поруч з портом USB Type-C. Він використовується для під'єднання гаджета до відеокамери в ролі зовнішнього монітора. Це дасть можливість оператору краще бачити контент, що знімається. Також оператор може використовувати сітку на екрані гаджета замість стандартного видошукача.

Це цікаво: Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S

Sony Xperia Pro отримав 6,5-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 3840x1644 пікселів і підтримкою HDR. "Серцем" пристрою став процесор Qualcomm Snapdragon 865, що працює у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті. Місткість вбудованого накопичувача з можливістю розширення за допомогою карти microSD становить 512 ГБ.

Sony Xperia Pro: представлено дорожезний смартфон для операторів - фото 445023

За можливості зйомки новинки відповідає потрійна основна камера з датчиками на 12 Мп (ширококутний, надширококутний і телеоб'єктив) і фронталки на 8 Мп, за автономність – акумулятор на 4000 мАг. Для трансляції контенту з місця подій або швидкого завантаження відеоматеріалів у соціальні мережі смартфон отримав 5G-модем і спеціальний додаток для визначення місця розташування з найкращою якістю сигналу мережі.

Sony Xperia Pro: представлено дорожезний смартфон для операторів - фото 445022

Sony Xperia Pro надійшов у продаж на території США за ціною $ 2499. Інформації про доступність смартфона в інших регіонах компанія поки не повідомляє.

Читайте також: Популярний блогер влаштував Samsung Galaxy S21 Ultra тест на міцність: відео

Джерело: The Verge
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
  • 21 cічня, 08:28
  • 361
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9299
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2643
Загрузка...
Новини