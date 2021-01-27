Sony Xperia Pro: представлено дорожезний смартфон для операторів

Sony оновила серію фірмових смартфонів моделлю під назвою Xperia Pro, яка позиціонується як "помічник відеооператора". Крім продуктивного заліза та дисплея з високою роздільною здатністю, гаджет оснастили низкою спеціальних функцій для роботи у тандемі з професійними камерами.

Ключовою відмінністю смартфона від споживчих моделей став роз'єм micro-HDMI на нижній грані корпусу поруч з портом USB Type-C. Він використовується для під'єднання гаджета до відеокамери в ролі зовнішнього монітора. Це дасть можливість оператору краще бачити контент, що знімається. Також оператор може використовувати сітку на екрані гаджета замість стандартного видошукача.

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Sony Xperia Pro отримав 6,5-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 3840x1644 пікселів і підтримкою HDR. "Серцем" пристрою став процесор Qualcomm Snapdragon 865, що працює у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті. Місткість вбудованого накопичувача з можливістю розширення за допомогою карти microSD становить 512 ГБ.

За можливості зйомки новинки відповідає потрійна основна камера з датчиками на 12 Мп (ширококутний, надширококутний і телеоб'єктив) і фронталки на 8 Мп, за автономність – акумулятор на 4000 мАг. Для трансляції контенту з місця подій або швидкого завантаження відеоматеріалів у соціальні мережі смартфон отримав 5G-модем і спеціальний додаток для визначення місця розташування з найкращою якістю сигналу мережі.

Sony Xperia Pro надійшов у продаж на території США за ціною $ 2499. Інформації про доступність смартфона в інших регіонах компанія поки не повідомляє.

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