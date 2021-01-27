На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярний блогер влаштував Samsung Galaxy S21 Ultra тест на міцність: відео
-
- 3
Недавно представлений Samsung Galaxy S21 Ultra уже з'явився у низці оглядів і тестів – і нарешті, потрапив до рук автора YouTube-каналу JerryRigEverything Зака Нільсона. Він відомий своїми нетрадиційними методами перевірки смартфонів на "живучість". Гайда дивися, що з того вийшло!
При проведенні тесту на стійкість до подряпин Samsung Galaxy S21 Ultra на блогера чекав сюрприз – як виявилося, з коробки екран смартфона прикритий відразу двома захисними плівками.
Це цікаво: Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S
Видаливши обидві, автор відео з'ясував, що у загартованого скла Gorilla Glass Victus такий же рівень стійкості до дії твердих предметів, як і у більшості аналогічних рішень. Невеликі сліди від інструмента стали помітні на позначці "6" шкали Мооса, а глибші канавки на екрані смартфона з'явилися на "сімці".
Дивіться відео з тестуванням Samsung Galaxy S21 Ultra на міцність:
Подальші випробування показали, що блок основної камери оригінальної форми, як і межі корпусу смартфона, виконаний з алюмінію. При цьому фарба з нього знімається канцелярським ножем так само легко. Задня панель у нас покрита загартованим склом.
Слід від вогню запальнички на матриці, як і на багатьох AMOLED-дисплеях, після охолодження виявився перманентним. А ось зігнути пристрій блогеру не вдалося попри усі докладені зусилля. Приємним бонусом моделі він також назвав якісну роботу підекранного сканера відбитків пальців – на точність розпізнавання не вплинули навіть множинні глибокі подряпини в області розміщення датчика.
Читайте також: Snapdragon VS Exynos: блогери порівняли дві версії Samsung Galaxy S21 Ultra у бенчмарку
-
12:00Порцелянове весілля (20 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
11:53Не фотошоп: сексуальна Демі Роуз показала реальну фігуру на відео (18+)
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
10:51Коли хочеш бути злим: відео з собакою підкорило мережу
-
10:17Вихідні і свята у лютому 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:50Погода в Україні 27 січня: точний прогноз по містах
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
08:49День ангела Ніни 2021: значення імені та характер його власниць
-
08:20Три важливі причини, чому волоські горіхи варто їсти кожному
-
07:55Надя Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом
-
07:33Як зробити кожен ранок бадьорим: прості правила
-
07:13У мережі показали круту оновлену Mazda CX-5
- 26 січня
-
21:48Яке порно збуджує найшвидше: цікаве дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:1627 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото
-
20:19ВандаВіжн вражає: Елізабет Олсен замінили на Джима Керрі за допомогою ШІ (відео)
-
19:50Вчені пояснили, чи корисно спати вдень
-
19:42Перший рівень Hitman 3 пройшли за рекордні 8 секунд: відео
-
19:23Найкрасивіша жінка світу здивувала сміливою стрижкою: фото топлес
-
19:12Як відсутність фанатів вплинула на гру футболістів: дослідження
-
18:55Як жорсткість води впливає на густоту волосся
-
18:42Епатажна співачка Майлі Сайрус виступить на Суперкубку-2021
-
18:26В Австралії знайшли корисне застосування простроченому пиву
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:33Як зробити кожен ранок бадьорим: прості правила
- 26 січня
-
21:48Яке порно збуджує найшвидше: цікаве дослідження
-
18:55Як жорсткість води впливає на густоту волосся
-
17:15Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)
-
14:15ТОП-4 нові серіали лютого 2021, які варті уваги
-
12:15Психологічний тест: оберіть тварину та отримайте послання
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
- 25 січня
-
20:48Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)
-
10:19Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:19Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання
-
07:18Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день
- 24 січня
-
20:50Дівчина тижня: гаряча футбольна уболівальниця Анна Фалькі, яка обожнює оголюватися (18+)
-
17:2515 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:55Найгарячіші хіти тижня: нова попмузика січня для крутого настрою
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
- 23 січня
-
21:49Британка показала, як носити захисну маску, щоб не запотівали окуляри: крутий лайфхак
-
17:48Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S