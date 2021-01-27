Популярний блогер влаштував Samsung Galaxy S21 Ultra тест на міцність: відео

Недавно представлений Samsung Galaxy S21 Ultra уже з'явився у низці оглядів і тестів – і нарешті, потрапив до рук автора YouTube-каналу JerryRigEverything Зака ​​Нільсона. Він відомий своїми нетрадиційними методами перевірки смартфонів на "живучість". Гайда дивися, що з того вийшло!

При проведенні тесту на стійкість до подряпин Samsung Galaxy S21 Ultra на блогера чекав сюрприз – як виявилося, з коробки екран смартфона прикритий відразу двома захисними плівками.

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Видаливши обидві, автор відео з'ясував, що у загартованого скла Gorilla Glass Victus такий же рівень стійкості до дії твердих предметів, як і у більшості аналогічних рішень. Невеликі сліди від інструмента стали помітні на позначці "6" шкали Мооса, а глибші канавки на екрані смартфона з'явилися на "сімці".

Дивіться відео з тестуванням Samsung Galaxy S21 Ultra на міцність:

Подальші випробування показали, що блок основної камери оригінальної форми, як і межі корпусу смартфона, виконаний з алюмінію. При цьому фарба з нього знімається канцелярським ножем так само легко. Задня панель у нас покрита загартованим склом.

Слід від вогню запальнички на матриці, як і на багатьох AMOLED-дисплеях, після охолодження виявився перманентним. А ось зігнути пристрій блогеру не вдалося попри усі докладені зусилля. Приємним бонусом моделі він також назвав якісну роботу підекранного сканера відбитків пальців – на точність розпізнавання не вплинули навіть множинні глибокі подряпини в області розміщення датчика.

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