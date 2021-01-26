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Sony World Photography Awards 2021: найкращі фото, зроблені студентами й учнями
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Цьогоріч втринадцяте пройшов міжнародний конкурс фотографії Sony World Photography Awards, і Всесвітня організація фотографії оголосила фіналістів, які потрапили у шорт-листи студентського та юнацького конкурсів.
У шорт-лист студентського конкурсу Sony World Photography Awards 2021 увійшли роботи десяти студентів з провідних вишів з усього світу. Перед авторами поставили завдання підготувати серію з 5-10 фотографій за двома різними брифам.
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У рамках першого брифа "Побудова найкращого майбутнього" студентам запропонували розповісти історію тих, хто прагне зробити наш світ кращим для всіх у контексті труднощів 2020 року. У відібраних роботах показані основні проблеми сучасності, а також зусилля окремих осіб та організацій по всьому світу для їх подолання.
Ці десять студентів продовжать боротьбу у другому етапі конкурсу, при цьому кожен отримає новітнє фотообладнання Sony, яке допоможе їм підготувати роботи по другому брифу "Наш час".
У рамках нового завдання студентам пропонується створити серію зображень, які досліджують те, як вони і їхні сучасники бачать світ і як сподіваються змінити його. Володаря титулу "Фотограф року" у рамках студентського конкурсу оголосять 15 квітня 2021 року. Він отримає цифрове фотообладнання Sony на суму € 30 000 для свого навчального закладу.
У шорт-лист юнацького конкурсу увійшли роботи переможців шести категорій на різні теми, які оновлювалися щомісяця з липня по грудень 2020 року. Зокрема, запропонували такі теми: "Композиція і дизайн", "Культура", "Світ природи та дикі тварини", "Вулична фотографія", "Люди", "Покажи нам свій світ".
Титул "Фотограф року" в юнацькому конкурсі присуджуватиме Гастон Делу, директор художнього музею FOLA в Буенос-Айресі. Переможець отримає цифрову фототехніку Sony, що допоможе йому в реалізації творчого бачення, а оцінювати студентів буде випусковий редактор Aesthetica Magazine Кейт Сімпсон.
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