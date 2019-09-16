Sony випустила найдорожчий телевізор у світі: ціна вас шокує

Нещодавно Sony представила телевізор Crystal LED для кінотеатрів, але тепер він буде доступний і звичайним покупцям. Щоправда, унікальний телевізор буде по кишені лише мільйонерам.

Найдорожчий телевізор Sony заснований на унікальній технології Crystal LED. Ця технологія використовує мікро-світлодіодні модулі з роздільною здатністю 360x360 і трьома крихітними світлодіодами для кожного пікселя. Вона працює аналогічно OLED, але набагато яскравіше і з дуже точною передачею кольору (140% sRGB).

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Sony Crystal LED

Збираючи модулі, можна створювати екрани з різними розмірами і роздільними здатностями. Наприклад, 1080p з 18 модулями, 4K (72 модулі), 8K (288 модулів) і 16K, що складається з 576 модулів. Одна частина такого "конструктора" обійдеться в 10000 доларів. Тобто, 4K-дисплей буде коштувати близько 720 000 доларів, а 16K – 5,8 мільйона доларів. Sony представить телевізор на виставці CEDIA в Колорадо, але, коли його почнуть продавати, поки не повідомляється.

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