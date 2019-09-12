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Серіал Кріпосна Міс Україна

Philips презентувала "кишеньковий" проектор

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picopix max philips - фото 1
picopix max philips / newatlas

На краудфандинговому майданчику Indiegogo з'явився мініатюрний бездротовий проектор PicoPix Max. Він підтримує Full HD, працює 3 години без підзарядки і сумісний з Netflix, YouTube і 4 000 інших Android-додатків.

Це повністю автономна модель, яка працює на модифікованій Android з інтерфейсом Philips. Для управління використовується верхня панель проектора: вона сенсорна і доволі точна для навігації в системі.

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Дивитися все онлайн не обов'язково: вбудованого накопичувача на 16 Гб вистачить на кілька сезонів серіалу або кілька фільмів. Під'єднати флешку або зовнішній жорсткий диск теж можна. Пристрій самостійно налаштовує кут проекції: не обов'язково ставити його рівно навпроти стіни.

Philips презентувала 'кишеньковий' проектор - фото 354572

Хоча як ОС і використовується Android, виробник підкреслює, що PicoPix Max повністю сумісний з екосистемою Apple. Під'єднати MacBook, iPad або iPhone можна через USB-C, але куди простіше це зробити через AirPlay. Транслювати екран можна і з Windows або Android. Вбудовані динаміки тут є, але можна увімкнути колонку через роз'єм 3.5 мм або по Bluetooth.

Philips презентувала 'кишеньковий' проектор - фото 354574

Проектор здатний повністю замінити телевізор: традиційний екран не знадобиться навіть для консолей. Підключіть Xbox One або PlayStation 4 через HDMI, геймпади – через Bluetooth, і можна грати. У продаж проектор надійде в жовтні цього року і буде коштувати 27 000 грн.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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