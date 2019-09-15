Чергове оновлення Windows 10 порушує роботу меню "Пуск"

Операційна система Windows 10 після оновлення почала гальмувати. Патч, випущений Microsoft 10 вересня, порушує роботу функції пошуку в меню "Пуск" і на панелі завдань, а також видаляє відеокарти Nvidia з диспетчера задач.

Спочатку патч KB4515384 був випущений, щоб вирішити проблему, пов'язану з голосовим помічником Cortana і полем пошуку. Після оновлення процес SearchUI.exe викликав сплески завантаження центрального процесора аж до 100%, від чого Windows 10 став пригальмовувати.

І ще: Apple вимкнула важливу функцію в нових iPhone 11

Через оновлення Windows 10 не працює меню "Пуск"

Новий патч для Windows 10 виправив навантаження процесора, але приніс нові проблеми. Користувачі Reddit повідомляють, що під час пошуку через меню "Пуск" з'являється порожнє вікно, в той час як інші говорять, що отримують критичну помилку такого змісту: "Меню "Пуск" не працює. Ми постараємося виправити це при наступному вході в систему".

Повідомляється, що Microsoft визнала наявність проблеми і зараз працює ще над одним виправленням. До тих пір користувачам, що не встановили виправлення, можливо, доведеться вирішувати, яка проблема є менш дратівливою: сильне навантаження на процесор через використання Cortana або меню "Пуск" без можливості пошуку.

Читайте також: Facebook провела наймасштабніший редизайн за всю свою історію