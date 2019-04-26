Sony розсекретила подробиці про PlayStation 5

Компанія Sony повідомила деякі подробиці про майбутню приставку PlayStation 5, яка може вийти до літа 2020 року. Також були названі деякі характеристики.

За словами представників компанії, у найближчий рік чекати консоль не варто. Передбачається, що вона може вийти або до літа наступного року, або ж до зимових свят.

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PlayStation 5 вийде у 2020 році

Очікується також, що приставка отримає підтримку роздільної здатності 8К, 3D-звуку, а HDD змінить накопичувач SSD. У компанії обіцяють зворотну сумісність з іграми для PlayStation 4.

За інформацією видання, в розробку новинки інвестують близько 280 мільйонів доларів.

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