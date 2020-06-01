У Sony прокоментували ціну PlayStation 5

Виконавчий директор Sony Джим Раян в одному з інтерв'ю нахвалював PS5, акцентуючи на тому, що "приставка подарує геймерам щось зовсім нове, чим можна буде насолоджуватися тільки на цій платформі", явно натякаючи на цікаві ексклюзивні проєкти. Все у комплекті коштуватиме недешево.

Так, за словами президента і генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Раяна, PlayStation 5 принесе в індустрію щось зовсім нове. Звичайно ж, за такі яскраві нові враження доведеться заплатити. Глава компанії заявив, що ціна приставки нового покоління буде повністю відповідати можливостям консолі, при цьому приставка запропонує відмінне співвідношення ціни і якості. Він підтвердив, що дешевою PlayStation 5 не буде, проте консоль точно буде коштувати своїх грошей.

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Японський виробничий гігант Sony оголосив про те, що 4 червня компанія проведе захід, присвячений PlayStation 5. Багато хто чекає, що на цьому заході відбудеться презентація самої консолі, однак компанія не уточнила зміст пресконференції. Точно відомо, що на ній покажуть перші ігри для консолі.

Ці ігри для платформи PS5 є найкращими в галузі. Вони створені найкращими творчими колективами з усього світу. Кожна студія, незалежно від розміру або історії, докладає всіх зусиль для розробки потенційних хітів для PlayStation 5.

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