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Sony представить чотири крутих смартфони у 2020 році
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Останній квартал 2019 року для Sony може бути одним з найгірших у своїй історії. Але, Sony не збирається згортати виробництво смартфонів і в 2020 році повернеться на ринок.
Протягом багатьох років бізнес смартфонів Sony неухильно знижувався. Навіть найновіші телефони компанії, такі як Xperia 1 і Xperia 5, не змогли переломити ситуацію.
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Новий витік інсайдерської інформації з японського сайту Android Next передбачає, що Sony може представити відразу чотири нових флагманських апарати у 2020 році. Вони будуть називатися Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 3 і Xperia 5.1. Очікується, що всі смартфони будуть мати новітні процесори Snapdragon 865 і підтримку мереж 5G, при цьому Xperia 0 буде моделлю найвищого рівня. Цей телефон матиме шість камер, 5K дисплей і в цілому розглядається як наступник Xperia XZ3.
Тим часом, Xperia 1.1 і 5.1, як повідомляється, є наступниками останніх смартфонів Sony і можуть бути представлені на MWC у наступному році в лютому.
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