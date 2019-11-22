Sony представить чотири крутих смартфони у 2020 році

Останній квартал 2019 року для Sony може бути одним з найгірших у своїй історії. Але, Sony не збирається згортати виробництво смартфонів і в 2020 році повернеться на ринок.

Протягом багатьох років бізнес смартфонів Sony неухильно знижувався. Навіть найновіші телефони компанії, такі як Xperia 1 і Xperia 5, не змогли переломити ситуацію.

І ще: Які смартфони Sony Xperia оновляться до Android 10

Новий витік інсайдерської інформації з японського сайту Android Next передбачає, що Sony може представити відразу чотири нових флагманських апарати у 2020 році. Вони будуть називатися Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 3 і Xperia 5.1. Очікується, що всі смартфони будуть мати новітні процесори Snapdragon 865 і підтримку мереж 5G, при цьому Xperia 0 буде моделлю найвищого рівня. Цей телефон матиме шість камер, 5K дисплей і в цілому розглядається як наступник Xperia XZ3.

Тим часом, Xperia 1.1 і 5.1, як повідомляється, є наступниками останніх смартфонів Sony і можуть бути представлені на MWC у наступному році в лютому.

Читайте також: Sony випустила найдорожчий телевізор у світі: ціна вас шокує