Sony представила потужний смартфон Xperia 1

Компанія Sony показала свій новий флагманський смартфон Xperia 1. Гаджет отримав потужні характеристики і перший у світі 4K OLED-дисплей.

Діагональ дисплея становить 6,5 дюймів, а співвідношення сторін – 21:9. Новинка оснащена процесором Snapdragon 855, має захист від води за стандартом IP65/68, 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вмонтованої.

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Камера у гаджета потрійна і складається з 12-мегапіксельного об'єктива зі світлосилою f/1,6 і оптичною стабілізацією, дворазового зума на 12 Мп зі світлосилою f/2,4 і ультраширокої камери на 12 Мп з кутом огляду 135 градусів і світлосилою f/2,4.

Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп, без автофокуса. Ємність акумулятора – 3330 мАг. Працює пристрій під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

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