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Sony представила кишеньковий кондиціонер, який управляється зі смартфона

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Sony представила кишеньковий кондиціонер, який управляється зі смартфона - фото 1

Компанія Sony показала оновлений портативний кондиціонер Reon Pocket. Другим поколінням цього гаджета можна керувати за допомогою смартфона. Виробник особливо рекомендує його гравцям в гольф.

Як йдеться на сайті компанії, унікальний пристрій Reon Pocket 2 обіцяє ефективніше поглинання тепла і працює завдяки термоелектричному ефекту Пельтьє. Оновлений кондиціонер відрізняється від моделі першого покоління переробленою внутрішньою конструкцією і новим типом охолоджуючої поверхні. Замість силікону використовується нержавіюча сталь.

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Новий гаджет пропонується разом зі спеціальним одягом, в якому є кишеня на спині, але також його можна використовувати на шиї, за допомогою кріплення. Керувати роботою Reon Pocket 2 можна зі смартфона.

В Японії ціна портативного кондиціонера становить близько 140 доларів. Про вихід в інших країнах поки не повідомляється.

Sony представила кишеньковий кондиціонер, який управляється зі смартфона - фото 456779
Sony представила кишеньковий кондиціонер, який управляється зі смартфона - фото 456776
Sony представила кишеньковий кондиціонер, який управляється зі смартфона - фото 456778
Sony представила кишеньковий кондиціонер, який управляється зі смартфона - фото 456777

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