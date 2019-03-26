Sony представила екшн-камеру з відкидним екраном

Компанія Sony представила компактну екшн-камеру RX0 II. Новинка є недешевим задоволенням. Однак, на думку блогерів, вона може бути дуже зручна для зйомки.

У конструкції девайса є елемент, який відрізняє його від камер GoPro – відкидний дисплей, який повинен сподобатися влогерам і тим, кому потрібно знімати себе, а не тільки оточення. Обійдеться RX0 II у 700 доларів, що робить камеру дорогим задоволенням.

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Sony RX0 II має захист від пилу і ударів, а також захист від води на глибині до 10 метрів. Камера отримала дюймовий сенсор з роздільною здатністю 15,3 мегапікселя і процесор BIONZ X для обробки даних. Він також стане в нагоді для серійної зйомки – до 16 кадрів в секунду.

Камера отримала ширококутну оптику Zeiss Tessar T (F/4.0, фокусна відстань 24 мм), діапазон ISO – 80-12800. Sony RX0 II підтримує запис відео у 4K при 30 fps, а також сповільнену зйомку при 1000 кадрів в секунду, є роз'єм для підключення мікрофона і електронна система стабілізації.

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