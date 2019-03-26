Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

Sony представила екшн-камеру з відкидним екраном

  • 15
Екшн-камера RX0 II - фото 1
Екшн-камера RX0 II / theverge

Компанія Sony представила компактну екшн-камеру RX0 II. Новинка є недешевим задоволенням. Однак, на думку блогерів, вона може бути дуже зручна для зйомки.

У конструкції девайса є елемент, який відрізняє його від камер GoPro – відкидний дисплей, який повинен сподобатися влогерам і тим, кому потрібно знімати себе, а не тільки оточення. Обійдеться RX0 II у 700 доларів, що робить камеру дорогим задоволенням.

І ще: У мережі показали нові бездротові навушники Apple чорного кольору

Sony RX0 II має захист від пилу і ударів, а також захист від води на глибині до 10 метрів. Камера отримала дюймовий сенсор з роздільною здатністю 15,3 мегапікселя і процесор BIONZ X для обробки даних. Він також стане в нагоді для серійної зйомки – до 16 кадрів в секунду.

Камера отримала ширококутну оптику Zeiss Tessar T (F/4.0, фокусна відстань 24 мм), діапазон ISO – 80-12800. Sony RX0 II підтримує запис відео у 4K при 30 fps, а також сповільнену зйомку при 1000 кадрів в секунду, є роз'єм для підключення мікрофона і електронна система стабілізації.

Читайте також: Samsung Galaxy S10 на Exynos швидко розряджаються: знайдене рішення

Джерело: theverge
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1683
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4660
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 2379
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології