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Sony покаже на MWC 2019 флагманський смартфон Xperia XZ4
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Компанія Sony розіслала запрошення на презентацію, яка відбудеться у Барселоні в перший день виставки Mobile World Congress 2019 (MWC). Цього року виставка пройде з 25 по 28 лютого.
На жаль, на самому запрошенні немає жодного натяку на прийдешні анонси, не кажучи вже про якісь деталі.
Зазначимо, що компанія Samsung покаже нові Galaxy S10 на кілька днів раніше
Але можна з великою часткою впевненості говорити, що в цей день Sony, традиційно, покаже свій новий флагманський смартфон Xperia XZ4. На нещодавній виставці виробник сам підтвердив анонс нових мобільних пристроїв на виставці MWC 2019.
Завдяки безлічі витоків ми уже знаємо, як новинка буде виглядати, і які технічні характеристики отримає. Нагадаємо, що наступний флагман Sony Xperia XZ4 отримає витягнутий дисплей. Це буде панель виробництва LG діагоналлю 6,55 дюйма з роздільною здатністю FHD+ та співвідношенням сторін 21:9 (таке рішення раніше було в LG Chocolate BL40). У верхній рамці будуть розташовуватися вирізи для здвоєної фронтальної камери та датчика наближення.
"Серцем" смартфона буде топовий процесор Snapdragon 855. Також він отримає 6 ГБ оперативної пам'яті, до 256 ГБ вбудованого накопичувача. Основна камера буде містити три модулі, розташовані вертикально. За автономність смартфона буде відповідати акумулятор на 3900 мАг. Також зазначається, що дактилоскопічний датчик буде розташований на бічній панелі.
До недавнього часу вважалося, що крім звичайного флагмана Xperia XZ4 компанія Sony також готує його компактну версію Sony Xperia XZ4 Compact. У мережі навіть з'являлися якісні рендери, які свідчили про можливі появу смартфона, але останні дані спростовують всі можливі витоки. На днях стало відомо, що Sony закриває популярну лінійку Compact, а це означає, що більше не буде потужних компактних смартфонів.
Одночасно з Sony Xperia XZ4, ймовірно, будуть представлені смартфони Xperia XA3, XA3 Ultra та L3 для середнього та початкового сегментів, анонс яких спочатку очікувався на недавній виставці CES 2019.
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