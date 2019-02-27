Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Sony показала унікальний 5G-смартфон

  • 46
Прототип схожий на флагманський смартфон Sony Xperia 1 - фото 1
Прототип схожий на флагманський смартфон Sony Xperia 1 / Leephone

Крім вже готових смартфонів компанія Sony показала на виставці MWC 2019 прототип пристрою з підтримкою мереж п'ятого покоління. Дивіться, як він виглядає.

Смартфон розробили спільно з Qualcomm, і новинка побудована на базі нового процесора Snapdragon 855 з 5G-модемом X50.

І ще: Характеристики флагманського Sony Xperia XZ4 злили у мережу

Представлений прототип максимально схожий на флагманський смартфон Sony Xperia 1. Пристрій оснащений таким самим витягнутим дисплеєм із співвідношенням сторін 21:9. За словами представників Sony, новий смартфон використовує 5-міліметрові радіохвилі і передачу даних на частотах в діапазоні до 6 ГГц.

Адам Марш – старший менеджер Sony – заявив, що їх майбутні 5G-пристрої будуть відрізнятися від представленого прототипу, створеного тільки для демонстрації роботи нових технологій. При цьому компанія поки не збирається поспішати із впровадженням підтримки 5G.

Прототип пристрою з підтримкою мереж п'ятого покоління - фото 310523
Прототип пристрою з підтримкою мереж п'ятого покоління

Читайте також: Sony представила потужний смартфон Xperia 1

Джерело: beebom
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 932
Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)
  • 24 лютого, 17:25
  • 784
Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress
  • 25 лютого, 12:13
  • 555
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології