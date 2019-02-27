Sony показала унікальний 5G-смартфон

Крім вже готових смартфонів компанія Sony показала на виставці MWC 2019 прототип пристрою з підтримкою мереж п'ятого покоління. Дивіться, як він виглядає.

Смартфон розробили спільно з Qualcomm, і новинка побудована на базі нового процесора Snapdragon 855 з 5G-модемом X50.

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Представлений прототип максимально схожий на флагманський смартфон Sony Xperia 1. Пристрій оснащений таким самим витягнутим дисплеєм із співвідношенням сторін 21:9. За словами представників Sony, новий смартфон використовує 5-міліметрові радіохвилі і передачу даних на частотах в діапазоні до 6 ГГц.

Адам Марш – старший менеджер Sony – заявив, що їх майбутні 5G-пристрої будуть відрізнятися від представленого прототипу, створеного тільки для демонстрації роботи нових технологій. При цьому компанія поки не збирається поспішати із впровадженням підтримки 5G.

Прототип пристрою з підтримкою мереж п'ятого покоління

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