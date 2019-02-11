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Характеристики флагманського Sony Xperia XZ4 злили у мережу

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Так може виглядати новий Sony Xperia XZ4 - фото 1
Так може виглядати новий Sony Xperia XZ4

Напередодні анонсу компанія Sony зареєструвала флагманський смартфон Xperia XZ4 у базі даних китайського телекомунікаційного агентства TENAA. Водночас стали відомі детальні технічні характеристики майбутньої новинки.

Згідно із зазначеними в TENAA даними, Sony Xperia XZ4 отримає витягнутий 6,4-дюймовий OLED-дисплей з закругленими кутами і роздільною здатністю 3360х1440 пікселів.

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Побудований апарат на базі восьмиядерного процесора з тактовою частотою 2,84 ГГц, під опис якого підходить новий Snapdragon 855. У смартфоні буде встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті – вперше в історії Sony. Для зберігання даних передбачено 256 ГБ вбудованого накопичувача з можливістю розширення картами microSD. За автономність буде відповідати акумулятор на 3680 мАг. З коробки користувачам запропонують Android 9.0 Pie.

Sony Xperia XZ4 покажуть на MWC 2019 - фото 307047
Sony Xperia XZ4 покажуть на MWC 2019

Раніше стало відомо, що новинка отримає потрійну основну камеру: 52 Мп (f / 1.6) для звичайних фото, 16 Мп (f / 2.6) для портретних знімків з оптичним зумом і 3D-датчик ToF для сканування об'єктів і функцій доповненої реальності. Для селфі і відеодзвінків смартфон забезпечать фронтальною камерою з роздільною здатністю 24 Мп.

Sony проведе презентацію 25 лютого у рамках виставки MWC 2019. Ймовірно, там і буде представлений новий флагман.

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Джерело: Gizmochina
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