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Sony показала свій перший майбутній електромобіль Vision-S

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Електромобіль від Sony - фото 1
Електромобіль від Sony / The Verge

Компанія Sony вирішила вийти на новий ринок та освоїти електрокари, і навіть презентувала концепт свого першого транспорту під назвою Vision-S. Детальніше читайте далі.

На виставці CES 2020 компанія Sony добряче здивувала концептом електрокару Vision-S. Поки невідомо, чи справді він коли-небудь з'явиться на дорогах, але виглядає доволі цікаво.

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Прототип має 33 різні датчики всередині та ззовні корпусу, а також широкоформатні дисплеї. І це не дивно, адже до його створення залучились чимало компаній, серед яких BlackBerry, Bosch, Continental, Nvidia та інші.

Майбутній електромобіль також отримав систему "Концепт кокону безпеки", тобто сенсори та технології, які домагаються розпізнавати ззовні та всередині людей та різні об'єкти. Також транспорт отримав другий рівень автономності, тобто може самостійно гальмувати та розганятись, однак водій все одно повинен стежити за всім. До слова, до сотні Vision-S доходить за 4,6 секунди, а максимальна швидкість сягає 239 км/год. Інші характеристики поки залишаються таємницею, як і серйозність намірів компанії щодо переходу на автомобільний ринок.

Sony показала свій перший майбутній електромобіль Vision-S - фото 378570

Sony показала свій перший майбутній електромобіль Vision-S - фото 378571

Sony показала свій перший майбутній електромобіль Vision-S - фото 378572

Sony показала свій перший майбутній електромобіль Vision-S - фото 378573

Sony показала свій перший майбутній електромобіль Vision-S - фото 378574

Всі фото: The Verge

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Джерело: tjournal
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