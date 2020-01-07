На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Sony показала свій перший майбутній електромобіль Vision-S
-
- 19
Компанія Sony вирішила вийти на новий ринок та освоїти електрокари, і навіть презентувала концепт свого першого транспорту під назвою Vision-S. Детальніше читайте далі.
На виставці CES 2020 компанія Sony добряче здивувала концептом електрокару Vision-S. Поки невідомо, чи справді він коли-небудь з'явиться на дорогах, але виглядає доволі цікаво.
І ще: Aston Martin представив розкішний вертоліт: фото
Прототип має 33 різні датчики всередині та ззовні корпусу, а також широкоформатні дисплеї. І це не дивно, адже до його створення залучились чимало компаній, серед яких BlackBerry, Bosch, Continental, Nvidia та інші.
Майбутній електромобіль також отримав систему "Концепт кокону безпеки", тобто сенсори та технології, які домагаються розпізнавати ззовні та всередині людей та різні об'єкти. Також транспорт отримав другий рівень автономності, тобто може самостійно гальмувати та розганятись, однак водій все одно повинен стежити за всім. До слова, до сотні Vision-S доходить за 4,6 секунди, а максимальна швидкість сягає 239 км/год. Інші характеристики поки залишаються таємницею, як і серйозність намірів компанії щодо переходу на автомобільний ринок.
Всі фото: The Verge
Читайте також: Більше ніяких леді та джентльменів: easyJet відмовився від гендерного поділу на борту
-
16:52На першому знімку у 2020 році телескоп Хаббл показав у Всесвіті міф стародавнього Єгипту
-
16:17ТОП-3 різдвяні фільми від Netflix: романтичні комедії для затишного вечора
-
15:49Ольга Сумська поділилася теплими сімейними фото і фірмовим рецептом куті
-
15:22Відео з викраденням хлопця прибульцями підкорює мережу
-
14:54Українські поштові марки стали кращими в Європі: фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:19Sony показала свій перший майбутній електромобіль Vision-S
-
13:51Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим
-
13:23Бунт проти системи: Оззі Осборн випустив кліп Straight to Hell
-
12:50Українських водіїв попередили про нові штрафи
-
12:20Наймолодша мільярдерка світу розбурхала мережу "голим" костюмом (фото)
-
11:49В Індонезії знайшли найбільшу в світі квітку: фотофакт
-
11:25Нові мутанти: дивіться новий трейлер жахів про Людей-Ікс
-
10:50Купівля дорогих речей знижує самооцінку: несподіване дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:21Рятувальники попереджають про негоду на заході країни
-
09:55Супрун розповіла, як правильно приготувати кутю та розкрила цікаві факти про смаколик
-
09:23Різдво на пляжі: Катя Осадча показала яскраві фото з райського відпочинку
-
08:50Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото
-
08:19Прогноз погоди в Україні 7 січня: що очікувати на Різдво
- 06 січня
-
21:55Зеленський в Омані: користувачі мережі висміяли поїздку президента в кумедних мемах
-
21:33KAZKA - Різдвяна: дивіться новий кліп гурту "Ой як же було"
-
21:19Людям цих знаків Зодіаку дуже пощастить у січні
-
21:007 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50У США з'явився журнал про вбиральні
-
16:17ТОП-3 різдвяні фільми від Netflix: романтичні комедії для затишного вечора
-
12:50Українських водіїв попередили про нові штрафи
-
09:55Супрун розповіла, як правильно приготувати кутю та розкрила цікаві факти про смаколик
- 06 січня
-
21:33KAZKA - Різдвяна: дивіться новий кліп гурту "Ой як же було"
-
18:00Гороскоп на 7 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00ТЕСТ: Яку колядку вам потрібно вивчити?
-
14:15Варті кожної гривні: найкращі смартфони Xiaomi, які слід купити у 2020 році
-
12:00Водіям на озброєння: що робити, якщо двірники залишають сліди на склі
-
09:10Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах
- 05 січня
-
21:51Експерти розповіли, що найбільше збуджує жінок
-
19:15Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+)
-
17:00Як видалити акаунт з Instagram: інструкція дій з телефона чи комп'ютера
-
14:10З чим носити теплий светр, джемпер чи кардиган чоловікам: 10 стильних ідей у фото
-
12:15Водіям на замітку: найабсурдніші правила дорожнього руху в США
-
08:33Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради
- 04 січня
-
21:54Снігурочка, яка зґвалтувала поліцейського: Ірина Білик вразила відвертим образом
-
19:24Названо найбільші технологічні провали десятиріччя
-
16:00Де здати новорічну ялинку після свят: пункти прийому в Києві та Львові
-
13:00Поради для водіїв: Як обрати незамерзайку
-
10:41Названі культурні столиці ЄС 2020 року: ви здивуєтеся
-
08:15Погода на Різдво: чого чекати українцям
- 03 січня
-
21:42Як займатися спортом, якщо катастрофічно не вистачає часу
-
19:53Ви будете вражені, але ці продукти допомагають побороти похмілля
-
17:23Google назвала найкращі ігри та програми 2019 року для Android
-
15:13Disney + назвав серіали, які вийдуть у 2020 році