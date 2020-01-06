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Aston Martin представив розкішний вертоліт: фото

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Aston Martin представив розкішний вертоліт: фото - фото 1

Англійський виробник престижних спортивних автомобілів Aston Martin спільно з Airbus Corporate Helicopters презентували спецверсію вертольота ACH130, яку назвали Aston Martin Edition. Очікується, що новинку можна буде придбати вже в першому кварталі цього року.

Aston Martin Edition буде доступний в чотирьох різних кольорах. Дебютний екземпляр отримав відтінок Stirling Green. Інші кольори – сірий Xenon Grey, бронзовий Arizona і чорний з синім відливом Ultramarine Black.

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Салон оброблений чорною мікрофіброю в поєднанні зі шкірою. Матеріали такі ж, як і в автомобілях Aston Martin.

Скільки буде коштувати ACH130 Aston Martin Edition, в компаніях не говорять. Обіцяють назвати ціну за запитом покупців. Відзначається, що найзвичайнісінький вертоліт Airbus коштує близько трьох мільйонів євро.

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Джерело: motor
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