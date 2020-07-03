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Sony PlayStation 5 показали в чорному кольорі

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PS5 - фото 1
PS5 / notebookcheck

Снорейн опублікував на YouTube відеоролик про концептуальний дизайн PlayStation 5 Black Edition, який показує, що саме багато шанувальники хотіли б, щоб Sony представила до Різдва у цьому році.

Вже було багато закликів до Sony випустити чорну версію PS5, і якби білі "крила" консолі були знімними, то було б не надто багато роботи замінити їх на чорні.

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Нинішня чорно-біла консоль добре сприйнята фанатами, попри часті коментарі "схоже на маршрутизатор", але, як доводить це нове концептуальне відео від Snoreyn (спільно з LetsGoDigital), PS5 Black Edition має бути в роботі.

Чудовий і драматичний кліп Снорейна явно скопійований з офіційного анонсу Sony, присвяченого апаратному забезпеченню PS5 кілька тижнів тому, а талановитий дизайнер додав свої особисті штрихи. Тепер все красиво обтягнуте чорним: і консоль Blu-ray PS5, і консоль PS5 Digital Edition, і відповідні контролери DualSense.

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Джерело: notebookcheck
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