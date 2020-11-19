Sony підготувала лондонське метро до виходу PlayStation 5

19 листопада стартували міжнародні продажі консолі PlayStation 5. З цієї нагоди Sony підготувала лондонське метро до виходу довгоочікуваної приставки. Дивіться, що з того вийшло на Радіо МАКСИМУМ!

Покоління консолей змінюються не кожен день, тому Sony вирішила підійти до маркетингової кампанії PlayStation 5 креативно. Наприклад, у Лондоні корпорація додала у назви станцій метро відсилання до своїх ігор, а також змінила логотипи на традиційні символи кнопок DualShock. Виробник навіть встиг злегка потролити головного конкурента.

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Знаки у вигляді класичних символів PlayStation розставили на станції Oxford Circus, неподалік якої розташований місцевий офіс компанії. Завдяки щасливому випадку або продуманому плану Sony, один з виходів станції розташований перед магазином Microsoft. На щастя для виробника Xbox, ця частина промоакції PS5 завершилася 19 листопада.

У кампанію Sony втягнули ще чотири станції, які цілий місяць носитимуть відсилання до нових тайтлів PlayStation. Так, Mile End перетворилася на Miles End із зазначенням на продовження Marvel's Spider-Man, Lancaster Gate стала Rachet and Clankcaster Gate, Seven Sisters тепер називається Gran Turismo 7 Sisters, а West Ham отримала назву Horizon Forbidden West Ham.



Символ PlayStation перед магазином Microsoft

Світовий запуск PlayStation 5 запланований на 19 листопада, тобто сьогодні – до цього консоль можна було придбати лише у деяких країнах світу. Нагадаємо, що в України ігрові системи продаються за ціною у 13 499 гривень за базову модель і 16 799 за версію з дисководом. Правда, перший час знайти дефіцитні пристрої у магазинах буде вкрай складно. А точніше, практично неможливо!

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