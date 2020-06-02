Sony перенесла презентацію PlayStation 5 через протести у США

Здається, 2020 року усіма силами намагається порушити плани геймерів й усієї ігрової індустрії. Через коронавірус уже скасували або відклали майже всі великі тематичні виставки, а тепер компанії відмовляються від проведення навіть цифрових заходів. Цього разу через протести у США.

Так, Sony, наприклад, вирішила перенести презентацію PlayStation 5.

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Компанія заявила, що поточна ситуація, пов'язана з погромами у США, не підходить для свят і розваг, тому цифровий захід відклали, причому на невизначений термін. Також Sony почала активно підтримувати протестні рухи повідомленнями з хештегом #BlackLivesMatter і ділитися посиланнями на тему на своїй сторінці у твіттері.

Нагадаємо, що презентація PlayStation 5 була запланована на 4 червня. Sony заявляла, що збирається показати ігри для нової платформи, проте багато інсайдерів припускали, що компанія також представить дизайн консолі. Цю теорію вони підкріплювали тим, що масове виробництво PS5 вже запущено, а отже, шанс на випадкові витоки суттєво зріс.

Протестний рух у США почався наприкінці травня після того, як афроамериканець Джордж Флойд загинув у процесі затримання поліцейським. Цей випадок став каталізатором для масових заворушень і протестів проти систематичного расизму та жорстокості стосовно темношкірих громадянам Сполучених Штатів Америки. Рух підтримали Naughty Dog і інші студії Sony. Крім цього, Activision відклала нові сезони в Call of Duty: Modern Warfare і Mobile, а Electronic Arts перенесла показ Madden NFL 21. За даними інсайдерів, від цифрових заходів відмовляться і інші компанії.

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