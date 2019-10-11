Sony оголосила дату виходу довгоочікуваної PlayStation 5

Компанія Sony нарешті розкрила дату релізу і назву своєї ігрової консолі наступного покоління.

Вона, як і передбачалося, буде називатися PlayStation 5 і почне продаватися на різдвяні свята 2020 року (останній тиждень грудня).

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Усередині консолі буде SSD-накопичувач, що має стати ключем до консолей наступного покоління і значно прискорити завантаження ігор і конкретних локацій. Також має з'явитися апаратне трасування променів, що добре позначиться на освітленні і зображенні на поверхнях, наприклад в дзеркалах, калюжах.

У гравця буде можливість гнучкого встановлення ігор (вибирати компоненти одиночної кампанії, кооперативу або мульти плеєра). Можна буде залишити щось одне або кілька компонентів, мабуть, для економії простору накопичувача. Користувача чекає оновлюваний в реальному часі UI, що буде повідомляти про події, де він може брати участь просто зараз або в яких беруть участь його друзі. Можна також під'єднатися до гри своїх товаришів або до стріму.

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