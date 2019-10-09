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Американка попросила робота-поліцейського допомогти, але щось пішло не так

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Робокоп у США знову провалився - фото 1
Робокоп у США знову провалився

У передмісті Лос-Анджелеса жінка звернулась про допомогу до робота-поліцейського, однак він порадив їй забиратись з дороги. Довелось телефонувати справжнім копам.

Американка Кого Гебара йшла містом Хантінгтон-парку, який є передмістям Лос-Анджелеса, коли побачила поблизу парку бійку. Жінка вирішила погукати когось на допомогу та побачила робота-поліцейського. Здавалось, ніщо не передбачало біди, однак кнопка аварійного сповіщення не дала жодного результату і врешті "робокоп" наказав Кого забиратись з дороги та продовжив патрулювати парк.

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Врешті друг жінки вирішив зателефонувати 911, і вже за 15 хвилин прибули поліцейські. Щоправда, бійка закінчилась, а одну з учасниць довелось госпіталізуватись. Весь цей час яйцеподібний робот-коп їздив парком та просив відвідувачів не смітити.

Відзначимо, що диво технологічного прогресу насправді ніяк не може зарадити злочинам. Для цього й існує тривожна кнопка, яка викликає реальну поліцію. Її можуть використовувати звичайні люди, а також сам робот.

Jim Seida / NBC News - фото 360576
Jim Seida / NBC News

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Джерело: tjournal
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