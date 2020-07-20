Sony обмежить можливості покупки PlayStation 5

Повідомлення про помилку, яке знайшли в коді офіційної сторінки магазину PlayStation, передбачає, що попередні замовлення на PS5 будуть обмежені однією приставкою на людину. Ця помилка буде виникати, коли користувач спробує додати в кошик другу консоль.

Текст повідомлення про помилку говорить: "Ви можете придбати тільки одну версію PS5: з приводом або цифрову. Ви вже додали PS5 в кошик".

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Очікується, що PlayStation 5 вийде якраз до сезону осінньо-зимових свят. Можливо, таким чином Sony буде боротися з дефіцитом консолей на старті продажів – це поширена практика для багатьох компаній.

Крім цього в коді сайту була виявлена ​​плашка сумісності з PlayStation 5. Вона буде використовуватися для продуктів, які спочатку призначалися для PS4, але можуть працювати і з PS5. Поки неясно, про що саме йдеться – про ігри чи аксесуари.

Sony поки не назвала ціну консолі і дату старту продажів.

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