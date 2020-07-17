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Чарівна паличка та ніндзя: Apple показала нові емодзі, які з'являться в iOS 14
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Напередодні Всесвітнього дня емодзі компанія Apple показала, як виглядатимуть нові смайлики для iPhone, iPad і Mac. Усе емодзі, які з'являться пізніше у 2020 році, є частиною оновлення Emoji 13.
Цими емодзі можна буде користуватися після оновлення своїх "яблучних" гаджетів до актуальної версії операційної системи iOS 14, iPadOS 14 та macOS Big Sur.
Всесвітній день емодзі: Вгадай справжнє значення смайликів, які щодня використовуєш
Перелік нових емодзі, які з'являться в iOS 14:
- Смайли – усміхнене обличчя зі сльозами, замасковане обличчя;
- Люди – ніндзя, людина в смокінгу, жінка в смокінгу, людина з вуаллю, людина, що годує дитину, гендерно нейтральний Санта Клаус, люди, які обіймаються;
- Частини тіла – стиснуті пальці (італійський жест), анатомічне серце, легені;
- Тварини – чорна кішка, бізон, мамонт, бобер, білий ведмідь, додо (дронт), тюлень, жук, тарган, муха, черв'як,
- Їжа – чорниця, оливка, солодкий перець, коржі, фондю, buble tea;
- Предмети побуту – рослина в горщику, чайник, піньята, чарівна паличка, матрьошки, швейна голка, дзеркало, вікно, поршень, пастка для миші, відро, зубна щітка;
- Різне – перо, камінь, дерево, хатина, пікап, роликові ковзани, вузол, монета, бумеранг, викрутка, столярна пила, гак, сходи, ліфт, надгробний камінь, табло, символ транссексуалів, прапор транссексуалів;
- Одяг – сандалі, військовий шолом;
- Музичні інструменти – акордеон, барабан.
Оновлення також містить 55 варіантів відтінку шкіри і статі, а також нові емодзі з урахуванням статі, які можна використовувати як альтернативу гендерних версій, наприклад, гендерно нейтральна людина з вуаллю або зі смокінгом, крім звичайних варіантів жінка/чоловік.
Ймовірно, нові емодзі з'являться з одним з осінніх оновлень iOS 14, iPadOS 14 і macOS Big Sur.
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