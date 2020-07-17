Чарівна паличка та ніндзя: Apple показала нові емодзі, які з'являться в iOS 14

Напередодні Всесвітнього дня емодзі компанія Apple показала, як виглядатимуть нові смайлики для iPhone, iPad і Mac. Усе емодзі, які з'являться пізніше у 2020 році, є частиною оновлення Emoji 13.

Цими емодзі можна буде користуватися після оновлення своїх "яблучних" гаджетів до актуальної версії операційної системи iOS 14, iPadOS 14 та macOS Big Sur.

Всесвітній день емодзі: Вгадай справжнє значення смайликів, які щодня використовуєш

Перелік нових емодзі, які з'являться в iOS 14:

Смайли – усміхнене обличчя зі сльозами, замасковане обличчя;

Люди – ніндзя, людина в смокінгу, жінка в смокінгу, людина з вуаллю, людина, що годує дитину, гендерно нейтральний Санта Клаус, люди, які обіймаються;

Частини тіла – стиснуті пальці (італійський жест), анатомічне серце, легені;

Тварини – чорна кішка, бізон, мамонт, бобер, білий ведмідь, додо (дронт), тюлень, жук, тарган, муха, черв'як,

Їжа – чорниця, оливка, солодкий перець, коржі, фондю, buble tea;

Предмети побуту – рослина в горщику, чайник, піньята, чарівна паличка, матрьошки, швейна голка, дзеркало, вікно, поршень, пастка для миші, відро, зубна щітка;

Різне – перо, камінь, дерево, хатина, пікап, роликові ковзани, вузол, монета, бумеранг, викрутка, столярна пила, гак, сходи, ліфт, надгробний камінь, табло, символ транссексуалів, прапор транссексуалів;

Одяг – сандалі, військовий шолом;

Музичні інструменти – акордеон, барабан.

Оновлення також містить 55 варіантів відтінку шкіри і статі, а також нові емодзі з урахуванням статі, які можна використовувати як альтернативу гендерних версій, наприклад, гендерно нейтральна людина з вуаллю або зі смокінгом, крім звичайних варіантів жінка/чоловік.

Ймовірно, нові емодзі з'являться з одним з осінніх оновлень iOS 14, iPadOS 14 і macOS Big Sur.

Читайте також: Можна пофантазувати: блогер зняв огляд на клон iPhone 12 Pro