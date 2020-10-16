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Sony нарешті показала інтерфейс PlayStation 5

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PlayStation 5 - фото 1
PlayStation 5 / igromania

У мережі показали інтерфейс PlayStation 5, який має спростити і прискорити багато процесів. Над його створенням працювала міжнародна команда протягом декількох років.

Домашній екран консолі тепер виглядає так (картинка нижче). Він працює в 4К і HDR.

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Sony продовжує використовувати принципи дизайну, закладені в інтерфейсі PlayStation 4, але змінює і поліпшує їх. При натисканні "вниз", як і на PS4, відкриється унікальне для кожної гри меню.

Важливою відмінністю стане те, що у ігор і медіадодатків будуть окремі меню: перемикатися між ними можна на верхній горизонтальній панелі, де також доступні пошук, налаштування системи і параметри облікового запису. А PlayStation Store тепер став частиною інтерфейсу консолі, а не виступає окремим додатком. "Швидке меню", яке на PS4 включалося затисненням кнопки PlayStation, замінили на "Центр управління" в PS5. Його можна викликати одним натисканням кнопки PS і багато в чому він нагадує сторінки ігор в бібліотеці Steam, де можна стежити за новинами, свіжими скріншотами і "Подіями".

Sony нарешті показала інтерфейс PlayStation 5 - фото 430607

Sony нарешті показала інтерфейс PlayStation 5 - фото 430608

Sony нарешті показала інтерфейс PlayStation 5 - фото 430609

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Джерело: hiveclub
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