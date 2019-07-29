Sony готує кондиціонер, який можна розмістити на одязі

Японська компанія Sony впевнена, що може допомогти впоратися з сильною спекою за допомогою пристрою Reon Pocket розміром з банківську карту. У програмі First Flight збираються кошти на портативний "кондиціонер" Reon Pocket, який розміщується в спеціальній футболці.

Прихований пристрій не кондиціонує повітря як таке. Швидше, він розташований біля основи вашої шиї і використовує ефект Пельтьє, щоб або знизити, або підвищити температуру без будь-яких шумових впливів.

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У жаркий день з такою футболкою ви зможете одягнути діловий одяг і не виглядати так, ніби ви тільки що вийшли з сауни. Ви повинні вручну контролювати температуру за допомогою мобільного додатку, але Sony сподівається надати автоматичний режим за допомогою майбутніх оновлень.

Sony обіцяє роботу гаджета 24 години від однієї зарядки, і двох годин зарядки через USB-C має вистачити, щоб допомогти витримати спеку. Однак, за даними японських ЗМІ, фактичний час автономної роботи становить менш як дві години, а 24 години – розрахунковий час з'єднання Bluetooth. Проте, навіть такого часу може бути досить для обіду або прогулянки на роботу.

На Reon Pocket вже зібрали необхідні кошти, але його постачання очікується тільки в березні 2020 року, причому тільки для Японії. Це буде ідеальним рішенням для відвідувачів Олімпіади в Токіо.

Пристрій коштує близько 117 доларів.

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