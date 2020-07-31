Названі смартфони, які найчастіше перегріваються

Смартфони бренду Realme визнали найбільш схильними до перегріву. При постійній роботі ці апарати здатні нагрітися до більш ніж 33 градусів!

Такий результат показало дослідження, в ході якого були протестовані смартфони тільки азіатських брендів. Відзначимо, що в загальному рейтингу найвища температура була зафіксована у Nokia 9 PureView: його корпус нагрівся до 43,05 градуса. Але найбільш гарячими все ж назвали девайси Realme, середня температура яких склала близько 33,18 градуса.

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При цьому найбільш "холодними" смартфонами є апарати від компанії Vivo. У них середня температура корпусу, а також компонентів пристроїв становить 30,56 градуса. Другу і третю позицію зайняли гаджети Samsung і OPPO з показниками середньої температури при постійній роботі 31,08 і 31,15 градуса відповідно.

Крім цього, бенчмарк склав зведений рейтинг всіх смартфонів. Так, найменшу температуру зберіг Vivo U3x: під час активної роботи його корпус нагрівся лише до 27,96 градуса. А ще до списку найменш схильних до перегріву апаратів потрапили Samsung Galaxy M30s, Xiaomi Redmi 8 і Redmi 8A, Vivo Y3.

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