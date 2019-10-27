Фільм Джокер став найкасовішим серед стрічок з рейтингом R

Фільм "Джокер" режисера Тодда Філліпса став найкасовішим серед картин категорії R, до перегляду яких не допускаються особи молодші як 17 років без супроводу батьків.

Так, фільм "Джокер" виробництва кінокомпанії Warner Brothers на цей момент зібрав у світовому прокаті вже 805 мільйонів доларів і випередив "Дедпул". У 2016 році доходи від показу цієї стрічки режисера Тіма Міллера склали 783 мільйони доларів.

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"Джокер" також став першим в історії фільмом категорії R, світові збори якого перевищили 800 мільйонів доларів.

Картина розповідає історію становлення Джокера – ворога супергероя Бетмена з коміксів видавництва DC Comics. Головну роль у фільмі виконав триразовий номінант на премію Оcкар Хоакін Фенікс.

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