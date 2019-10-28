Названа дата виходу повнометражного фільму про Тома і Джеррі

Студія Warner Bros перенесла вихід повнометражного фільму про пригоди Тома і Джеррі на 23 грудня 2020 року. У новій стрічці кіт Том живе в розкішному готелі Нью-Йорка, куди перебирається мишеня Джері.

Спочатку фільм режисера Тіма Сторі про нескінченну боротьбу кота Тома і мишеня Джері повинен був вийти у квітні 2021 року. Однак творцям картини вдалося вкластися в коротші терміни і картина побачить світ 23 грудня 2020 року.

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За сюжетом нового фільму, кіт Том живе в розкішному готелі Нью-Йорка, куди перебирається мишеня Джері, що ставить під загрозу проведення дорогого весілля. Працівниця готелю Кайла просить Тома позбутися від набридливої ​​миші.

Мультсеріал Том і Джеррі випустили аніматори Вільям Ганна і Джозеф Барбера в 1940 році. Шоу є володарем семи премій Оскар. У 1993 році також вийшла повнометражна картина Том і Джеррі: Фільм.

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