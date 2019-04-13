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Сонцезахисні окуляри і проблеми зі шкірою: як це пов'язано
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Лікарі сперечаються щодо користі сонцезахисних окулярів: захист чи загроза для зору? Дізнайтеся, чим небезпечні такі окуляри.
Коли тепла та сонячна погода починає радувати жителів багатьох регіонів нашої країни, сонце стає набагато активнішим й люди доповнюють свій образ сонцезахисними окулярами. Але чи корисні окуляри?
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Якщо простежити за історією такої важкої хвороби як рак шкіри й вивести дані в криву разом з появою сонцезахисних окулярів, то ми побачимо, що крива меланоми зростає прямо пропорційно популярності носіння сонцезахисних окулярів. І це зовсім не випадково!
Чому це відбувається? Тому що, коли людина виходить на сонце, її зіниця звужується природним чином. Надходить сигнал в мозок, з мозку надходить сигнал в печінку, а печінку у свою чергу виробляє меланін, який надходить нам в шкіру, і ми починаємо засмагати. Цей процес в нашому організмі є фізіологічною функцією захисту нашої шкіри від ультрафіолету.
Коли ми одягаємо темні окуляри, ця захисна функція порушується, оскільки зіниця наших очей не звужується належним чином через темне скло. Отже, мозок не відправляє сигнал у печінку на запит вироблення меланіну, шкіра стає беззахисною. Це є однією з причин, виникнення раку шкіри.
Тому лікарі рекомендують перебувати на сонці без сонячних окулярів, щоб захисні функції вашої шкіри були максимально враховані.
Крім цього, довге носіння окулярів, які захищають від сонця, може викликати непереносимість очима сонячного світла. Після зняття окулярів може статися опік слизової, який призведе до порушення зору.
У темряві носити окуляри так само шкідливо для здоров'я. Через те, що все навколо видно погано, очі починають напружуватися, що призводить до втоми очей, а пізніше до мігрені.
Можна зробити висновок, що сонцезахисні окуляри необхідні тільки в екстрених ситуаціях, наприклад, за кермом на дорозі, коли сліпить сонце. А від тривалого носіння краще утриматися.
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