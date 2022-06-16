"Соловйов насправді жінка": зірка "Скаженого весілля" розвеселила новою пародією (18+)

Українська акторка Інна Приходько потішила фанатів свіжою пародією на головну пропагандистку РФ Ольгу Скабєєву. Цього разу дісталося не лише "залізній ляльці путінського телебачення", а і її колезі Володимиру Соловйову. Зірка не підбирала слів для їх опису.

34-річна українська акторка та комікеса Інна Приходько тішить своїх прихильників не лише з екранів телевізора, а й в інстаграмі. Тут у зірки "Скаженого весілля" понад 7 тисяч підписників, з якими вона регулярно ділиться своїми думками та кумедними пародіями на різноманітних відомих персон. Нещодавно дівчина приміряла образ кремлівської журналістки Ольги Скабєєвої та описала пропагандиста Володимира Соловйова.

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Після вчорашнього відео про те, що рашковці проводять екскурсії в розбомбленому театрі в Маріуполі, в мене бажання "мочити" їх все більше і більше... Тому ось вам нове відео, для підняття бойового духу! Ми обов’язково переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ! – відзначила Інна.

Так у ролику відкрилась ще одна "страшна таємниця" російських журналістів, яка розсмішила глядачів. За короткий час допис вже переглянули понад 3 тисячі осіб.

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