Солоні сирники: простий та швидкий рецепт

Приготуйте вдома смачну та універсальну страву – солоні сирники! Цей варіант підійде і на сніданок, і на перекус, і на вечерю. Читайте далі та дізнайтеся, як їх приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт солоних сирників.

І ще: Баклажан світ-чилі: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"

Зараз увага та серце українців прикуті до Соледару – міста солі та героїв. Солі, смак якої тепер є спогадом про мирне життя, та людей, відвага яких наповнює нас новими сенсами, гордістю та відповідальністю жити. Пропонуємо спробувати солоні сирники як корисну заміну солодким. Повір, вони мають не менш яскравий і ніжний смак", – йдеться в описі до рецепта.

Інгредієнти:

400 г сиру (домашній або магазинний, оптимальна жирність – 9%)

3 ст.л. борошна

1 яйце

олія для смаження

кілька гілочок кропу

1 ч.л. солі

Рецепт:

Змішай у посудині сир, борошно та яйце. Додай сіль та подрібнений кріп. Ретельно виміси тісто. Щоб зробити смак більш насиченим, можна додати пармезан, в'ялені томати та сухі спеції. Змочи руки водою або олією та сформуй із тіста кульки. Перед смаженням трохи притисни кульки та запаніруй у борошні. Так вони краще триматимуть форму. Смаж на розігрітій пательні на великому вогні перші кілька хвилин. Згодом – зменш вогонь.

До теми: Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви