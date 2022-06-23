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Солоні мафіни з сиром та шпинатом: рецепт від Клопотенка
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Український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом сирно-шпинатних кексів, які дуже прості та швидкі у приготуванні. Вам знадобляться кілька звичайних інгредієнтів. Спробуйте цю смакоту!
Мафіни – це завжди гарна ідея. Їх можна їсти на сніданок, в обід, як перекус, подавати з салатом чи супом. Вони смачні й в гарячому, й в холодному вигляді.
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"Солоні мафіни практично такі ж популярні, як і солодкі. Шпинат трохи освіжає, а насичений витриманий твердий сир надає чудового сирного смаку таким кексам, перед яким ви просто не зможете встояти. Бо хіба ж сир і шпинат не створені на небесах? Це завжди виграшне поєднання для смачної випічки", – коментує Євген Клопотенко.
Інгредієнти на 6 шт:
- 120 г розм'якшеного вершкового масла (+20 г для обсмаження шпинату)
- 1 ст. л. цукру
- 3 яйця
- 50 г свіжого шпинату
- 120 г пшеничного борошна
- 10 г розпушувача
- 3 ст. л. сметани 15-20%
- 100 г твердого сиру
- 1 дрібка солі
Рецепт солоних мафінів зі шпинату та твердого сиру:
- Підготуйте всі інгредієнти для приготування мафінів зі шпинатом і сиром. Заздалегідь дістаньте з холодильника вершкове масло, аби воно стало кімнатної температури. Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів.
- У миску викладіть 120 г розм'якшеного вершкового масла і вбийте 3 яйця. Збийте віничком чи міксером, поки масло рівномірно не розподілиться. Якщо масло трохи відслоїться, на цьому етапі це не страшно.
- Додайте 120 г борошна, 1 ст. л. цукру, 10 г розпушувача, 3 ст. л. сметани жирністю 15-20% і дрібку солі. Знову ретельно перемішайте суміш віничком, на цьому етапі тісто вже повинно мати однорідну структуру.
- Далі приготуємо шпинат. Якщо ви використовуєте заморожений шпинат, спочатку його потрібно розморозити та дуже добре відтиснути зайву вологу руками. Я використовував 50 г свіжого шпинату. Розігрійте пательню з 20 г вершкового масла та обсмажте шпинат протягом 2 хвилини до м'якості.
- Натріть на мілкій тертці 100 г твердого сиру, він надасть страві вишуканого сирного посмаку.
- Вмішайте силіконовою лопаткою сир та шпинат у тісто. Перемішайте, аби вони рівномірно розподілилися у масі тіста.
- Силіконові форми не потрібно змащувати маслом, бо його достатньо багато у самому тісті. Викладіть тісто у форми майже до верху, залиште приблизно 5 мм до верхнього краю формочок. Запікайте у розігрітій духовці 20-25 хвилин за температури 180 градусів.
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