Солоні мафіни з сиром та шпинатом: рецепт від Клопотенка

Український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом сирно-шпинатних кексів, які дуже прості та швидкі у приготуванні. Вам знадобляться кілька звичайних інгредієнтів. Спробуйте цю смакоту!

Мафіни – це завжди гарна ідея. Їх можна їсти на сніданок, в обід, як перекус, подавати з салатом чи супом. Вони смачні й в гарячому, й в холодному вигляді.

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"Солоні мафіни практично такі ж популярні, як і солодкі. Шпинат трохи освіжає, а насичений витриманий твердий сир надає чудового сирного смаку таким кексам, перед яким ви просто не зможете встояти. Бо хіба ж сир і шпинат не створені на небесах? Це завжди виграшне поєднання для смачної випічки", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти на 6 шт:

120 г розм'якшеного вершкового масла (+20 г для обсмаження шпинату)

1 ст. л. цукру

3 яйця

50 г свіжого шпинату

120 г пшеничного борошна

10 г розпушувача

3 ст. л. сметани 15-20%

100 г твердого сиру

1 дрібка солі

Рецепт солоних мафінів зі шпинату та твердого сиру:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування мафінів зі шпинатом і сиром. Заздалегідь дістаньте з холодильника вершкове масло, аби воно стало кімнатної температури. Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів. У миску викладіть 120 г розм'якшеного вершкового масла і вбийте 3 яйця. Збийте віничком чи міксером, поки масло рівномірно не розподілиться. Якщо масло трохи відслоїться, на цьому етапі це не страшно. Додайте 120 г борошна, 1 ст. л. цукру, 10 г розпушувача, 3 ст. л. сметани жирністю 15-20% і дрібку солі. Знову ретельно перемішайте суміш віничком, на цьому етапі тісто вже повинно мати однорідну структуру. Далі приготуємо шпинат. Якщо ви використовуєте заморожений шпинат, спочатку його потрібно розморозити та дуже добре відтиснути зайву вологу руками. Я використовував 50 г свіжого шпинату. Розігрійте пательню з 20 г вершкового масла та обсмажте шпинат протягом 2 хвилини до м'якості. Натріть на мілкій тертці 100 г твердого сиру, він надасть страві вишуканого сирного посмаку. Вмішайте силіконовою лопаткою сир та шпинат у тісто. Перемішайте, аби вони рівномірно розподілилися у масі тіста. Силіконові форми не потрібно змащувати маслом, бо його достатньо багато у самому тісті. Викладіть тісто у форми майже до верху, залиште приблизно 5 мм до верхнього краю формочок. Запікайте у розігрітій духовці 20-25 хвилин за температури 180 градусів.

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