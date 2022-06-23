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Скрембл зі шпинатом: рецепт сніданку за 5 хвилин

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Скрембл зі шпинатом: рецепт сніданку за 5 хвилин - фото 1

Український кухар Євген Клопотенка ділиться зі своїми підписниками цікавими та простими рецептами. На цей раз на черзі сніданок за кілька хвилин, який вдасться зробити кожному. Основний інгредієнт – яйця. Спробуйте і ви!

Євген Клопотенко поділився одним з найулюбленіших рецептів своїх швидких та корисних сніданків. Тим більше, що його приготування займе у вас не більше 5 хвилин.

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"Я вважаю, що сніданки повинні бути швидкими, смачними і з красивою подачею, щоб не тільки зарядитися енергією, але й у новий день йти з посмішкою. До того ж для мене шпинат – це суперзірка серед зелених листових овочів. Дієтологи наголошують і корисні властивості шпинату", – прокоментував страву Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 3 курячих яйця
  • 10 г вершкового масла
  • 50-75 г шпинату (замороженого або свіжого)
  • 1 ст. л. соняшникової олії
  • 1 зубчик часнику
  • сіль і перець до смаку
Скрембл зі шпинатом: рецепт сніданку за 5 хвилин - фото 508065

Рецепт скрамблу зі шпинатом:

  1. Розігрійте пательню з 1 ст. л. соняшникової олії та припустіть 50-75 г шпинату до м'якості протягом 1-2 хвилин. Якщо ви використовуєте заморожений шпинат, то попередньо його необхідно розморозити та відтиснути зайву рідину.
  2. Візьміть зубчик часнику та дрібно порубайте, а потім додайте до шпинату, він додасть страві приємного аромату. Готуйте ще буквально 1 хвилину.
  3. Тепер переходьте до яєць: візьміть 3 яйця, розбийте в миску, посоліть і поперчіть до смаку. Розігрійте іншу пательню та розтопіть на ній 10 г вершкового масла.
  4. Зменште вогонь і вилийте яєчну масу. При постійному помішуванні лопаткою, готуйте скрамбл протягом 1 хвилини. Він повинен бути ніжної й кремової структури.
  5. Додайте шпинат до скрамблу. Ідеальний сніданок готовий!

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