Скрембл зі шпинатом: рецепт сніданку за 5 хвилин

Український кухар Євген Клопотенка ділиться зі своїми підписниками цікавими та простими рецептами. На цей раз на черзі сніданок за кілька хвилин, який вдасться зробити кожному. Основний інгредієнт – яйця. Спробуйте і ви!

Євген Клопотенко поділився одним з найулюбленіших рецептів своїх швидких та корисних сніданків. Тим більше, що його приготування займе у вас не більше 5 хвилин.

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"Я вважаю, що сніданки повинні бути швидкими, смачними і з красивою подачею, щоб не тільки зарядитися енергією, але й у новий день йти з посмішкою. До того ж для мене шпинат – це суперзірка серед зелених листових овочів. Дієтологи наголошують і корисні властивості шпинату", – прокоментував страву Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

3 курячих яйця

10 г вершкового масла

50-75 г шпинату (замороженого або свіжого)

1 ст. л. соняшникової олії

1 зубчик часнику

сіль і перець до смаку

Рецепт скрамблу зі шпинатом:

Розігрійте пательню з 1 ст. л. соняшникової олії та припустіть 50-75 г шпинату до м'якості протягом 1-2 хвилин. Якщо ви використовуєте заморожений шпинат, то попередньо його необхідно розморозити та відтиснути зайву рідину. Візьміть зубчик часнику та дрібно порубайте, а потім додайте до шпинату, він додасть страві приємного аромату. Готуйте ще буквально 1 хвилину. Тепер переходьте до яєць: візьміть 3 яйця, розбийте в миску, посоліть і поперчіть до смаку. Розігрійте іншу пательню та розтопіть на ній 10 г вершкового масла. Зменште вогонь і вилийте яєчну масу. При постійному помішуванні лопаткою, готуйте скрамбл протягом 1 хвилини. Він повинен бути ніжної й кремової структури. Додайте шпинат до скрамблу. Ідеальний сніданок готовий!

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