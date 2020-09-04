Солоні кавуни в банках: рецепт незвичайної закуски

Поласувати кавунами можна не тільки влітку, а й взимку. Але для цього, їх потрібно правильно засолити в банках, щоб вони вийшли соковитими і смачними.

Солоні кавуни – незвичайна закуска для будь-якого столу, хутчіше записуйте рецепт!

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Для приготування вам знадобиться: 2-3 кг кавунів, 1 л води, 1 ст. л. солі і цукру, а також 1 ст. л. оцту.

Спосіб приготування: Найкраще солити кавуни в скляні банки, тому підготуйте їх заздалегідь. Потім візьміть кавун, помийте його і розріжте на середні шматочки, не очищаючи від шкірки. Щоб ягоду пропарити, її потрібно залити окропом, закрити кришкою і залишити на хвилин 10. Після цього, злити воду в каструлю, додати в неї сіль і цукор, поставити на вогонь і довести до кипіння. Варіть розсіл до повного розчинення кристалів (близько 10 хвилин) і в кінці додайте 1 столову ложку оцту. Залийте готовим розсолом кавуни, закатайте банки і переверніть догори дном. Все, заготівля на зиму готова!

Кавуни

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