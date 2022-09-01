Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом лінивих хачапурі за 10 хвилин

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування хачапурі з м'ясом. Спробуйте приготувати й ви!

Ліза Глінська показала, як приготувати смачний хачапурі із сиром за 10 хвилин. Це ідеальний рецепт для тих, хто шукає, що приготувати на сніданок, обід чи вечерю. Все легко і просто!

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Інгредієнти на 2 порції лінивих хачапурі:

150 г борошна (1 склянка об'ємом 250 мл)

1 яйце

250 мл молоко (1 склянка)

200 г сира "Сулугуні"

сіль

вершкове масло

Рецепт приготування хачапурі:

Натираємо сир на терці. Додаємо до молока яйце, муку і сіль. Додаємо натертий сир, перемішуємо. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії та обсмажуємо з обох сторін. Накриваємо кришкою.

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