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Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом лінивих хачапурі за 10 хвилин

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Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом лінивих хачапурі за 10 хвилин - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування хачапурі з м'ясом. Спробуйте приготувати й ви!

Ліза Глінська показала, як приготувати смачний хачапурі із сиром за 10 хвилин. Це ідеальний рецепт для тих, хто шукає, що приготувати на сніданок, обід чи вечерю. Все легко і просто!

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Інгредієнти на 2 порції лінивих хачапурі:

  • 150 г борошна (1 склянка об'ємом 250 мл)
  • 1 яйце
  • 250 мл молоко (1 склянка)
  • 200 г сира "Сулугуні"
  • сіль
  • вершкове масло

Рецепт приготування хачапурі:

  1. Натираємо сир на терці.
  2. Додаємо до молока яйце, муку і сіль.
  3. Додаємо натертий сир, перемішуємо.
  4. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії та обсмажуємо з обох сторін. Накриваємо кришкою.

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