Солістка The Hardkiss зворушила мережу сімейним фото

28 квітня в Україні відзначали православний Великдень і багато знаменитостей показали, як вони провели це свято. Не стала винятком і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка поділилася чарівним сімейним фото з чоловіком і синочком.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала кадр з великодньої служби. На знімку сімейство позувало біля храму, при цьому маленький Данило сидить на плечах у тата Вала Бебко. Юлія на голову одягнула хустку, як і годиться при відвідуванні церкви, а крім того, на обличчі немає макіяжу.

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"З Воскресінням Христовим", – лаконічно прокоментувала знімок співачка.

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