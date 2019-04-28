Леся Нікітюк приміряла прозору сукню

Ведуча Леся Нікітюк опублікувала нове фото, на якому постала перед шанувальниками у домашньому, але яскравому образі.

Сьогодні українці відзначають світле свято весни, а багато хто готуються до активного відпочинку: кілька днів поспіль громадяни зможуть відпочити і не виходити на роботу завдяки святковим вихідним.

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Однак зірки вирішили влаштувати відпочинок на кілька днів раніше, артисти активно діляться фото з подорожей. Не стала винятком і знаменита телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила в Іспанію.

Так, артистка поділилася кількома фото і відео, опублікувавши їх в розділі сторіз в Інстаграм. Відзначимо, що артистка досить насичено провела вільний час і навіть встигла вразити всіх на модному показі своїм провокаційним нарядом. Однак, судячи з нових сторіз, вона вже вирушила додому і навіть встигла пожартувати "зі своїми дівчатками", розпитавши у них, чи є в їх літаку красені-пілоти.

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