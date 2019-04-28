Як українські зірки святкують Великдень 2019: святкові фото з пасхою

Українці по всьому світу відзначають Великдень, а відомі зірки також не відстають та діляться фото з кошиками, крашанками та пасочками. Як українські знаменитості святкують світле свято Пасхи – дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Душевно почав Великдень Михайло Хома, більш відомий як DZIDZO. Він зняв відео з кошиком та привітав українців зі святом, побажавши смачної паски і ковбаски та порадивши бути трішки добрішими.

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А для Катерини Осадчої та Юрія Горбунова навіть відстань не стала причиною відмовитись від свята. Подружжя зустріло Великдень у Флоренції, але привезло кошик з пасками з Києва. Осадча також побажала українцям миру, тепла та злагоди.

Гортайте галерею:

Народна артистка України Ольга Сумська не лише показала, як святкує Великдень, а й поділилась рецептом сирної паски без борошна та львівського сирника. Варто відзначити, що Ольга виглядає чудово без макіяжу та у вишиванці.

instagram.com/olgasumska

Тим часом Леся Нікітюк вирішила, що на Великдень потрібно посвятити не лише кошичок, а й себе. Щоправда, тут косметика її трішки підвела.

Улюбленець українських вовчиць Олег Винник також не залишився осторонь світлого свята.



"З Великоднем, друзі! Затишку та добробуту у ваші оселі, злагоди – в родини, любові, віри і світлої надії – у серця. Христос Воскрес!", – побажав співак, додавши усміхнене фото.

instagram.com/olegg.vynnyk

Сімейство Бабкіних також показало родинне фото та побажало здоров'я, миру, добра та світла в душі.

instagram.com/babkin_official

Співачка та телеведуча Ольга Цибульська потішила яскравим фото під храмом у вишиванці та з кошиком, нагадавши, що пора діставати яйця та вітати один одного.

instagram.com/cybulskaya

Найкреативнішим вітанням в Instagram здивувала ведуча та фотограф Соня Плакидюк. Вона показала фото з дівчиною, у якої на голові лоток яєць, з яких вилуплюються курчата.

instagram.com/moi_sofism

Влад Яма також вирішив підійти до Великодня з гумором та креативністю, тому побажав теплих свят та показав фото з піною для гоління на голові. Така-то "пасочка" від українського танцюриста.

instagram.com/vladyama_official

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