Солістка THE HARDKISS заінтригувала зміною іміджу

Українська співачка Юлія Саніна, солістка популярної рок-групи The Hardkiss, часто ділиться із шанувальниками новими фото. Цього разу зірка кардинально змінила імідж.

Днями співачка опублікувала в своєму Instagram новий знімок, на якому постала перед фанатами в дещо незвичному амплуа. Замість темного волосся, шанувальники побачили пухнасту русяву шевелюру.

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"Випала з мережі трохи, прохворіла весь UFW (Ukrainian Fashion Week). Лікуюся і дивлюся Голос", – підписала знімок артистка.

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію співачки: "Видужуй швидше", "Юля, щоб до весни були здорові! Не хворійте!", "Як би хотілося, щоб ви були в журі в 10 сезоні!", "Красунька!", "Подумав спочатку, що це Тейлор Свіфт, придивився, насправді ще краще", "Юля, ви чарівна", "Юля, міцного здоров'я!".

А як вам новий образ "Залізної ластівки"?

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