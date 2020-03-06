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Солістка KAZKA зізналася в особистому

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Олександра Зарицька - фото 1
Олександра Зарицька / rbc

Солістка KAZKA Олександра Зарицька зізналася, хто робить її відверті фото.

Учасники популярного українського гурту KAZKA розповіли про особисте. Зокрема, вокалістка популярного українського гурту Олександра Зарицька у рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" зізналася, хто фотографує її у звабливих образах, а також розповіла, навіщо публікує такі кадри в Instagram.

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"Ну це просто коли на відпочинку нема чого робити. Це можуть робити мої сестри, моя мама. Фотки, де видно попку і все таке, вони більше збирають лайків. Це, звичайно, сексизм і так не має бути, але ок", – говорить Олександра Зарицька. Крім того, учасник KAZKA Микита Будаш заявив, що погодився працювати в колективі тільки після того, як побачив нестандартні форми Олександри.

Солістка KAZKA зізналася в особистому - фото 390497

Солістка KAZKA зізналася в особистому - фото 390499

Солістка KAZKA зізналася в особистому - фото 390498

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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