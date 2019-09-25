Солістка KAZKA заінтригувала романтичним знімком з колегою

Олександра Зарицька, солістка популярного українського гурту KAZKA, поділилася цікавим чуттєвим кадром. Шанувальники у сум'ятті.

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька заінтригувала шанувальників новим фото. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала романтичний знімок з Нью-Йорка зі своїм колегою, клавішником і гітаристом групи Микитою.

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Зазначимо, що про роман з колегою фронтвумен групи вже неодноразово натякала, публікуючи фотографії в соціальній мережі. Цього разу Олександра знову не показала фанатам обличчя можливого коханого, але самі фоловери про все здогадалися і зі спини впізнали Микиту.

"Тихенько вкрасти від людей. До ніг кидати орхідеї", – привела рядки з пісні KAZKA "Він". Шанувальники групи в коментарях засипали Олександру і Микиту питаннями щодо їх стосунків, а деякі фанати більш ніж упевнені, що музиканти вже не перший рік у романтичних відносинах, і бажають кумирам щирої любові.

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