Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Солістка KAZKA заінтригувала романтичним знімком з колегою

  • 13
KAZKA - фото 1
KAZKA / karabas

Олександра Зарицька, солістка популярного українського гурту KAZKA, поділилася цікавим чуттєвим кадром. Шанувальники у сум'ятті.

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька заінтригувала шанувальників новим фото. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала романтичний знімок з Нью-Йорка зі своїм колегою, клавішником і гітаристом групи Микитою.

І ще: Видно, що не була свята: пишний бюст солістки гурту KAZKA розбурхав мережу (18+)

Зазначимо, що про роман з колегою фронтвумен групи вже неодноразово натякала, публікуючи фотографії в соціальній мережі. Цього разу Олександра знову не показала фанатам обличчя можливого коханого, але самі фоловери про все здогадалися і зі спини впізнали Микиту.

"Тихенько вкрасти від людей. До ніг кидати орхідеї", – привела рядки з пісні KAZKA "Він". Шанувальники групи в коментарях засипали Олександру і Микиту питаннями щодо їх стосунків, а деякі фанати більш ніж упевнені, що музиканти вже не перший рік у романтичних відносинах, і бажають кумирам щирої любові.

Читайте також: Солістка KAZKA шокувала мережу екстравагантним образом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
  • 22 вересня, 17:10
  • 1347
Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
  • 23 вересня, 15:10
  • 5251
Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи
  • 23 вересня, 18:21
  • 541
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз