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Нові серіали, які варто подивитися на вихідних

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Кадр з серіалу Рік кролика - фото 1
Кадр з серіалу Рік кролика / ft

Зібрали найяскравіші новинки зі світу серіалів, які допоможуть провести холодні осінні вихідні під теплим пледом і з горням какао. Обирайте!

Рік кролика

Детектив Реббіт не без успіху розслідує найрізноманітніші справи за допомогою дедукції, допитів і стеження, бо дактилоскопію і експертизу ще не вигадали. У роботі йому допомагає новачок з поліцейської академії і дочка шефа поліції, за сумісництвом перша жінка-поліцейський.

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Скасування

Після автомобільної аварії головна героїня отримує надприродні здібності подорожувати в часі і спілкуватися зі своїм загиблим батьком. Це зав'язка серіалу, який поєднує цікавий сюжет і незвичайну подачу: кожен кадр відмалювали з реальних зйомок, тому серіал на кшталт і мультиплікаційний, а ніби і справжній, художній.

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Головному герою не щастить в особистому житті: кохана дівчина пішла до іншого, який працює місцевим драгділлером і завжди при грошах. Єдиний шанс повернути дівчину – створити конкуренцію опонентові і стати кращим за нього в нелегкій, небезпечній і протизаконній справі з продажу речовин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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