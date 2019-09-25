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Міс Україна 2019 показала, чому вона – найкрасивіша

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Маргарита Паша - фото 1
Маргарита Паша / instagram

Найкрасивіша дівчина України Маргарита Паша показала ідеальний прес. Шанувальники у захваті від фігури дівчини!

У цьому році найкрасивішою дівчиною, яку відзначили статусом Міс Україна 2019, стала Маргарита Паша.

І ще: Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні

Вона – 24-річна студентка Київського інституту міжнародних відносин, активний користувач Instagram, і просто красива дівчина. Маргарита часто тішить шанувальників новими фото у своєму акаунті.

Так, красуня опублікувала на своїй сторінці нове фото, на якому з'явилася в спортивному образі. На ній червоний спортивний костюм, який складається з лосин та короткого топа, цей наряд оголив ідеальний прес моделі і підкреслив зону декольте. Дівчина стоїть на пальчиках в білих кросівках, її волосся зібране в кінський хвіст, а на обличчі легкий макіяж.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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