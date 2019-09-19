Ольга Сумська показала ідеальне тіло в міні-бікіні на архівному фото

Українська актриса Ольга Сумська поділилася відвертими кадрами, а фанати залишилися в захваті.

Відома українська актриса Ольга Сумська, порадувала шанувальників в Instagram новим фото.

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Знаменитість поділилася чорно-білим архівним фото 1988 року, показавши, як виглядала у свої 22. Так, артистка засвітила шикарну фігуру в міні-бікіні, відпочиваючи на одному з пляжів Полтави.

"Трохи спогадів. 1988 рік, Полтава, пляж біля Ворскли...", – поділилася спогадами Сумська. Фоловери не пройшли повз: "На ті роки – жорстка еротика. Мені сімнадцятий минало...", "Найкрасивіша, "Бездоганна фігура, справжня модель", "Розкішна красуня", "А купальник який, мода повертається, я б і зараз такий одягла", "Ольга, в чому секрет, молодильні яблука?".

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