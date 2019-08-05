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Солістка KAZKA похвалилася новим пляжним фото

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Олександра Зарицька - фото 1
Олександра Зарицька / naslozhdaysya

Олександра Зарицька днями відсвяткувала своє 27-річчя, яке вона провела у Греції. Звідти зірка поділилася яскравими кадрами.

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька відпочиває у Греції.

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Так, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала знімок з відпочинку в грецькому місті Коринф. На знімку усміхнена Саша позує сидячи на надувному єдинорозі для плавання, тримаючи в руці напій. "Безмежно люблю кожного, спасибі за добрі слова і побажання. Непоганий перший день нового року для мене", – підписала фотографію співачка.

Солістка KAZKA похвалилася новим пляжним фото - фото 345741

У коментарях до фото шанувальники групи активно продовжили вітати співачку з днем ​​народження і не поскупилися на компліменти. "Талановита, оригінальна, красива Саша з минулим Днем Народження і з першим днем ​​твого чудового року!", "Вітаю з минулим Днем народження, Олександра! Щастя, здоров'я, творчих успіхів", "Неймовірна красуня", – писали в коментарях фоловери співачки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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