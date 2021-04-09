Солістка гурту KAZKA знялася без білизни в образі ельфа: спокусливе фото

Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька порадувала шанувальників пікантним фото. На свіжому кадрі зірка постала топлес.

Так, на новому знімку, який Олександра Зарицька опублікувала в Instagram, красуня позувала у міфічному образі. Співачка сфотографувалася з накладними вухами ельфа, торкаючись до обличчя гілкою сухоцвіту. При цьому на красуні зовсім не було одягу, а груди вона прикрила волоссям.

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На обличчі артистка зробила ніжний весняний макіяж, який доповнила ефектними татуюваннями. Шанувальники залишилися у захваті від сміливого фото Зарицької. Вони засипали дівчину компліментами.

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