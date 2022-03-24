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війна

Солістка гурту KAZKA виконала гімн України у центрі Нью-Йорка: проникливе відео

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Олександра Зарицька - фото 1
Олександра Зарицька / instagram

Сьогодні, 24 березня, у центрі Нью-Йорка підняли український прапор. Під час церемонії співачка з гурту KAZKA Олександра Зарицька виконала гімн України посеред Манхеттену.

Так, Олександра Зарицька, яка зараз перебуває у США, заспіва український гімн під час підняття синьо-жовтого стяга у самому центрі Нью-Йорка. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram, де й опублікувала відео.

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"Велика честь для мене виконати гімн України на честь історичної події – підняття українського прапора у самому центрі Нью-Йорка. Прапор України майорить поруч із прапором США на знак боротьби та віри в незалежність нашої країни та мирного народу. Наш жовто-блакитний символ волі та любові до своєї землі висітиме у центрі міста, коли Україна переможе у війні з Росією", — написала артистка.

Вона також закликала світ об'єднатись, щоб протистояти злу в особі Путіна, який руйнує мирні міста.

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