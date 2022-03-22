MELOVIN проникливо виконав гімн України перед головним вокзалом Львова: відео виступу

Українські зірки активно підтримують наш народ, і аби підняти бойовий дух, артисти почали влаштовувати невеличкі імпровізовані концерти просто неба. До такої ініціативи долучився й MELOVIN.

Так, MELOVIN заспівав на площі перед вокзалом Львова, де зараз перебувають чимало біженців з різних міст нашої країни. Співак проникливо виконав гімн України на підтримку усіх, хто опинився у складній ситуації.

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Відео такого перформансу він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Сьогодні у Львові заспівали на центральному залізничному вокзалі на підтримку всіх, хто вимушений був тікати від обстрілів, залишати свої домівки через "російських визволителів". Ми з Вами! Ми з командою робимо все можливе аби допомогти всім хто цього так потребує, – написав MELOVIN під роликом.

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