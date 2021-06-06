Солістка Go_А знялася для українського Vogue у приголомшливих образах

Після гучного виступу гурту GO_A на Євробаченні 2021 у Нідерландах, за результатами якого Україна посіла п'яте місце, вокалістка Катерина Павленко дала велике інтерв'ю Vogue Україна і знялася в ефектних образах від українських брендів.

На знімках Vogue видно, що Катерина Павленко постала в епатажних нарядах, які не тільки показали її оригінальну натуру, а й жіночність. Так, у першому образі артистка приміряла довге червоне плаття з прикрасами на спідниці, чорним ажурним корсетом і маску. Доповнили лук стильне взуття на високій дерев'яній підошві від Polina Veller.

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У другому образі Павленко показала свою жіночність, одягнувши чорне плаття від бренду Finch з об'ємними рукавами. Візажисти на цей раз зробили легкий макіяж з чорними стрілками і рожевим блиском на губах.

Третій лук солістки Go_A складався з білого костюма від бренду DSHUS. Акцентувати увагу на яскравий образ співачки стилісти вирішили за допомогою пишної зачіски і незвичайного макіяжу у вигляді білої лінії на обличчі.

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